Franco forte, prezzi elevati e personale, ecco sfide albergatori

Sono queste - nell'ordine - le principali sfide per gli albergatori svizzeri, stando a un sondaggio effettuato da Hotelleriesuisse a cui hanno partecipato 251 aziende.

Per farvi fronte gli operatori hanno ottimizzato il marketing online, hanno migliorato la qualità e hanno aumentato efficienza e ottimizzazione dei costi, si legge in un comunicato odierno.

Per il settore, di fondamentale importanza sono l'iniziativa popolare "Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi", la nuova professione di specialista in lavoro d'hotel e la mozione pendente in parlamento che vuole fornire agli alberghi la possibilità di presentare sui rispettivi siti web offerte più vantaggiose di quelle presenti sui portali di prenotazione per vacanze quali Booking.com.