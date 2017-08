Furgone su folla a Barcellona: almeno 13 morti

Le cifre sono state fornite in serata dal governo regionale della Catalogna, che in precedenza aveva parlato di un solo morto e 32 feriti, quando già diversi media indicavano in almeno 13 le vittime. Il presidente dell'esecutivo, Carles Puigdemont, ha inoltre annunciato in conferenza stampa l'arresto di due persone in relazione all'attacco.

Il veicolo avrebbe iniziato la sua corsa a Plaza de Catalunya fino alla piazza del mercato della Boqueria, a ben 600 metri di distanza. Il conducente è poi fuggito.

La polizia ha confermato che si tratta di terrorismo e ha "attivato il protocollo per gli attentati terroristici".

È stata anche identificata e arrestata la persona che ha affittato il furgone killer. Si tratterebbe di un uomo di origine maghrebina originario di Marsiglia ma residente in Spagna vicino a Girona. Non è chiaro al momento se possa essere anche il conducente del furgone che ha falciato la folla sulla Rambla.

La polizia ha identificato anche un secondo furgone, che potrebbe essere stato previsto come mezzo di fuga. Secondo i media spagnoli, tre persone potrebbero avere collaborato all'attacco.

Il celebre viale, percorso da numerosi turisti, è stato transennato ed evacuato. Molti negozi della zona hanno chiuso le serrande con i clienti all'interno, anche su indicazione delle forze dell'ordine. Diverse ambulanze e macchine della polizia si trovano sul posto.

Il governo catalano ha ordinato la chiusura della stazioni di metro di Plaza Catalunya.