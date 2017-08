Furgone su folla a Barcellona. El Mundo, almeno 5 feriti

Il quotidiano La Vanguardia parlava di "vari morti" e decine di feriti. Il veicolo avrebbe iniziato la sua corsa a Plaza de Catalunya fino alla piazza del mercato della Boqueria, a ben 600 metri di distanza. Il conducente è poi fuggito.

Stando alla tv pubblica Rtve due persone armate sono trincerate in un ristorante turco del mercato della Boqueria. Non è chiaro al momento se abbiano preso degli ostaggi: la polizia ha comunque parlato di terrorismo ed è alla ricerca di un secondo furgone, che potrebbe essere stato previsto come mezzo di fuga. Secondo i media spagnoli, tre persone potrebbero avere collaborato all'attacco.

Il celebre viale, percorso da numerosi turisti, è stato transennato ed evacuato. Molti negozi della zona hanno chiuso le serrande con i clienti all'interno, anche su indicazione delle forze dell'ordine. Diverse ambulanze e macchine della polizia si trovano sul posto.

Il governo catalano ha ordinato la chiusura della stazioni di metro di Plaza Catalunya.