Furti in aziende di Nord Italia e Svizzera, sgominata banda

Sequestrata refurtiva per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro, tra cui 79 fucili che stavano per essere spediti in Svezia, un quod e numerosi altri articoli.

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Milano, sono scattate nell'aprile 2015 in seguito a tre furti messi a segno nell'area industriale del comune di Villadossola, in provincia di Verbania. La banda è ritenuta responsabile di diversi colpi, anche ai danni di alcune ditte svizzere.

Scoperto a Corsico, nel Milanese, il magazzino utilizzato dalla banda per nascondere la refurtiva. Sono in corso le ricerche di tre cittadini dell'Europa dell'Est, irreperibili, mentre uno dei malviventi colpito da ordinanza di custodia cautelare risulta detenuto in Svizzera.