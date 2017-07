G20: "Putin-Merkel-Macron per continuare dialogo su Ucraina"

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, riferendo dell'incontro sulla crisi ucraina tra i leader di Russia, Germania e Francia durante una colazione di lavoro all'hotel Atlantic di Amburgo, dove è in corso il vertice del G20.

Putin, Merkel e Macron - ha affermato Peskov - "condividono la consapevolezza dei necessari preparativi per un'altra conversazione telefonica nel Formato di Normandia (di cui fanno parte Germania, Russia, Francia e Ucraina, ndr) nonché delle misure necessarie che potrebbero portare a un realistico cessate il fuoco e al ritiro delle armi nel Donbass". Secondo il portavoce del Cremlino, Putin "come sempre ha presentato la posizione russa alle controparti in modo conciso ed esaustivo".