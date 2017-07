G20: rapporto, danni ad Amburgo fino a 12 milioni di euro

Il dato era stato però anticipato dalla Bild. Un terzo della somma servirà soltanto a risarcire i danni alle auto incendiate e danneggiate. Per tre notti e tre giorni, i no global hanno distrutto auto, vetrine, facciate di edifici, cassonetti, e attaccato supermercati e negozi per manifestare contro il summit, che si è tenuto fra il 7 e l'8 luglio.

A dieci giorni dal vertice internazionale non si sono ancora esaurite le polemiche sulle responsabilità: alcuni chiedono le dimissioni del sindaco Olaf Scholz.

Ma Angela Merkel lo ha difeso, sostenendo di condividere con lui la responsabilità e ribadendo che il luogo in cui si tiene un vertice viene deciso insieme alle autorità per la sicurezza di un Paese. Scegliere la città anseatica, per la cancelliera, non è stato un errore.