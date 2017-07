G20: Trump loda Merkel, incredibile leadership

"Voglio ringraziare la cancelliera Merkel per quello che ha fatto qui, è davvero incredibile il modo in cui le cose vengono gestite. Non c'è niente di facile, ma c'è tanta professionalità, senza troppe interruzioni, malgrado un buon numero di persone che sembrano seguire il vostro G20 qui in giro, ma siete stati incredibili e avete fatto un lavoro spettacolare", ha detto Trump