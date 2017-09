In Gb 379 arresti per terrorismo, è anno record

È il dato più allarmante da quando nel 2001 è iniziato il conteggio dei fermi legati ad attività terroristiche. In media è avvenuto più di un arresto al giorno e i numeri sono saliti in particolare per le decine di persone finite in manette negli attacchi legati al terrorismo islamista avvenuti a Londra e Manchester.