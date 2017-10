Gb: auto contro folla a Londra, rilasciato guidatore

Ne dà notizia Scotland Yard, secondo cui l'individuo di 47 anni viene indagato per guida pericolosa e il fatto, come già stabilito ieri, non è in connessione a un reato di terrorismo. Gli undici feriti non sono in pericolo di vita, come si legge sul sito della Bbc.