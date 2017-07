Gb: bufera su Hammond, 'persino una donna' può guidare treno

Polemiche sul Cancelliere dello Scacchiere britannico Philip Hammond: secondo la stampa d'oltremanica, nel corso di una riunione con la premier Theresa May, avrebbe detto che guidare un treno è così facile "che persino una donna potrebbe farlo".

May lo avrebbe immediatamente bacchettato per la battuta sessista.

Nel corso di una discussione sugli scioperi nelle ferrovie, Hammond ha chiesto come mai ci fossero così poche donne macchinista, dal momento che secondo lui è un lavoro così facile "che persino loro possono farlo".

A quel punto è intervenuta May, facendogli notare che si era "scavato una buca" dalla quale non riusciva più ad uscire e aggiungendo: "Cancelliere, meglio toglierti la pala".

Pauline Cawood, 53 anni, macchinista da 20, ha detto al Sun che Hammond "si dovrebbe vergognare, è un commento sessista d'altri tempi, le donne sanno guidare un treno esattamente come gli uomini. Ma che cosa ha fatto negli ultimi 50 anni? Probabilmente stava seduto in un club per soli gentiluomini, fumando sigari e bevendo whisky".