Gb: governo, società obbligate a rivelare divario salariale

Le società quotate in borsa nel Regno Unito saranno obbligate a pubblicare il divario salariale tra i vertici dell'azienda e il lavoratore medio.

È quanto prevede la nuova normativa presentata oggi dal governo britannico che entrerà in vigore a partire dal prossimo giugno.

Non è la rivoluzione della governance promessa l'anno scorso dai conservatori, ma introduce una serie di importanti elementi di trasparenza dopo anni di forti critiche per gli stipendi d'oro dei top manager della City.

È previsto che le società in cui emerge una significativa opposizione degli azionisti agli accordi retributivi per i dirigenti vengano segnalate all'interno di un nuovo registro. Secondo il ministro delle Attività produttive, Greg Clark, le misure sono destinate a fare la differenza. Non la pensano così i sindacati, che parlano invece di normativa "debole".