Gb: McDonald's ritira spot dopo critiche su lutto minori

Nella pubblicità, andata in onda per qualche giorno in tv, un ragazzino ricorda il padre morto parlando con la madre e in pratica riesce a ritrovare il sorriso solo quando va in un ristorante della catena Usa.

Secondo Grief Encounter, un'associazione di volontariato per i minori che devono affrontare la perdita dei genitori, così si sfrutta il dolore personale per vendere panini, cercando di insinuare che un marchio possa contribuire ad aiutare chi soffre.