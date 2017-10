Gb: medici dovranno chiedere orientamento sessuale pazienti

Lo stabiliscono nuove linee guida destinate per ora a entrare in vigore per i medici e gli infermieri di ospedali e ambulatori pubblici dell'Inghilterra, ma già al centro di polemiche e reazioni contrastanti.

Una portavoce dell'Nhs citata dalla Bbc ha spiegato che i dati verranno raccolti per "evitare che qualsiasi paziente sia discriminato", assicurando che non vi sarà peraltro alcun impatto "sull'assistenza" garantita a ciascuno. Gli interpellati potranno definirsi - oltre che eterosessuale - "gay, lesbica, bisessuale o di altro orientamento non sicuro o non noto", ma volendo potranno pure rifiutarsi di rispondere.

Paul Martin, della Lgbt Foundation di Manchester, approva: "Se noi gay non veniamo contati, significa che non contiamo", commenta. Critico e perplesso invece Peter Swinyard, presidente della Family Doctor Association, che ritiene una simile indagine "potenzialmente intrusiva e offensiva", sottolineandone l'irrilevanza medica per la maggioranza dei casi.