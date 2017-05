Gb: moria di balene, fenomeno raro su costa est Inghilterra

L'intera area di Felixstowe Pier, nel Suffolk, è stata recintata oggi dopo il ritrovamento di un esemplare femmina lungo 9 metri in agonia. Nella stesso tratto costiero un cetaceo più giovane era stato rinvenuto già morto ieri, mentre un terzo esemplare, adulto, ha fatto la stessa fine qualche ora dopo presso Harwich, in Essex.

I volontari della sorveglianza costiera di Felixstowe non hanno potuto far nulla, come ha raccontato alla Bbc uno di loro, John Cresswell, ipotizzando che i tre grandi mammiferi possano essere parte d'un branco più grande finito fuori rotta e ora in pericolo, senza escludere altri ritrovamenti imminenti. "È molto triste, una perdita davvero grave per la vita dell'oceano", ha commentato Cresswell.