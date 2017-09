Gb: Muhammad entra in top 10 dei nomi più diffusi nel Regno

Lo rivelano i dati aggiornati dell'Ufficio nazionale delle statistiche del Regno (Ons).

Le liste aggiornate, riferite a Inghilterra e Galles, vedono prevalere fra i 'fiochi azzurri' Oliver, seguito da nomi di tradizione anche reale come Harry o George (risospinto all'insù anche dal primo royal baby di William e Kate). Al sesto posto spunta invece un biblico e più 'esotico' Noah, mentre Muhammad sale all'ottavo e al decimo si attesta Oscar.

Quanto alle femminucce, Olivia scavalca in testa alle preferenze Amelia (che fa un po' zia inglese). Di rincalzo Charlotte scala qualche posizione in onore della principessina di casa Windsor (è ora 12esima), ma il balzo maggiore è accreditato a Harper, sulla scia della scelta fatta per la loro figlioletta da David e Victoria Beckham. Da notare infine come lo spagnoleggiante Isabella compaia ormai al sesto posto, ben più in alto di 'sua maestà' Elizabeth: almeno in fatto di nomi, la 'invincible armada' pare essere sbarcata.