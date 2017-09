Gb: nasce hotel in edificio in cui fu progettato il Titanic

Un albergo, a disposizione di chi voglia sfidare i fantasmi del passato, apre da oggi i battenti a Belfast nell'edificio in cui oltre un secolo fa fu progettato 'l'inaffondabile' Titanic, il transatlantico tristemente simbolo di tutte le tragedie del mare.

L'inaugurazione è stata organizzata senza intoppi, a quanto riferisce la Bbc. L'hotel, ribattezzato anch'esso Titanic, in barba a ogni scaramanzia, è un quattro stelle dotato di 119 stanze.

È stato realizzato dalla società immobiliare Harcourt Developments in collaborazione con Titanic Foundation e Titanic Quarter e occupa i vecchi uffici di progettazione della Harland and Wolff: l'azienda cantieristica che, per l'appunto, ideò e realizzò il transatlantico della morte.