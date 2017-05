GB-UE: Faz, 'disastrosa' la cena a Londra tra May e Juncker

Una cena "disastrosa", durante la quale la premier britannica Theresa May è stata avvertita che "la Brexit non potrà essere un successo" e che le chance di un accordo sono meno del 50%.

Questo il resoconto del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemaine Zeitung della cena di mercoledì sera a Downing Street tra la May ed il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, in vista del summit straordinario di sabato scorso a Bruxelles, che ha approvato le linee guida del negoziato sulla Brexit.

Secondo il giornale, dopo 90 minuti, Juncker avrebbe lasciato la cena "dieci volte più scettico" sulle possibilità di arrivare ad un accordo sull'uscita del Regno Unito dalla Ue entro due anni. E, in un colloquio telefonico con la cancelliera tedesca Angela Merkel, avrebbe accusato May di "vivere in un'altra galassia".

Al centro dello scontro, in particolare, il conto del divorzio di Londra da Bruxelles, quantificato in circa 60 miliardi di euro, che il Regno Unito non riconosce. L'Ue "non è un club di golf" che i membri possono lasciare senza pagare, avrebbe detto il presidente della Commissione europea.

Non solo. Juncker ed il capo negoziatore della Commissione europea per la Brexit, Michel Barnier, presente alla cena, sarebbero rimasti più che sorpresi nel sentire che, secondo May, la questione dei tre milioni di cittadini europei che vivono nel Regno Unito possa essere risolta entro il vertice Ue di giugno. "Più cose sentivo, più diventavo scettico", avrebbe insistito Juncker, secondo le rivelazioni della Faz.