Gb: un arresto per terrorismo all'aeroporto di Stansted

Lo si legge in una nota della Metropolitan Police, secondo cui la persona coinvolta è un cittadino svedese 34enne, fermato non appena sceso da un aereo arrivato allo scalo britannico da Stoccolma.

Il fatto è avvenuto ieri mattina ma solo oggi le autorità ne hanno dato notizia. L'uomo, accusato di essere in possesso di materiale con informazioni utilizzabili per commettere un possibile atto terroristico, è in custodia in una stazione di polizia nell'Essex.