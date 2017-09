GE: due persone ferite con arma da fuoco in meno di 24 ore

Diverse persone hanno chiamato il 117 ieri verso le 22:00 per aver sentito colpi d'arma da fuoco nel quartiere Charmilles, ha indicato oggi all'ats Silvain Guillaume-Gentil, portavoce della polizia ginevrina, confermando un'informazione diffusa online dalla RTS e dalla Tribune de Genève. Ferito al torace, un uomo è stato soccorso in stato grave, ma la sua vita non è in pericolo.

La polizia, giunta sul posto, ha fermato un sospettato "che potrebbe essere l'autore" degli spari, secondo il portavoce. Nel frattempo, è stata aperta un'inchiesta sull'accaduto.

Il Ministero pubblico ginevrino ha anche avviato un'inchiesta per un'altra aggressione avvenuta sabato mattina, poco prima delle 08:00, nel quartiere Pâquis. In questo caso, un uomo originario della Guinea è stato ferito alla gamba da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava in strada. Il presunto sparatore è poi fuggito a bordo di un'auto, ma è stato intercettato dalla polizia.