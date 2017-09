GE: Eric Stauffer lancia un nuovo partito

Eric Stauffer, cofondatore del "Mouvement citoyens genevois" (MCG), che ha dato dato le dimissioni dal partito nel 2016, ora lancia il partito "Genève en marche". La nuova formazione politica intende promuoversi in occasione delle elezioni cantonali del prossimo anno.

"È un nuovo partito, positivo, rivolto al futuro; ogni somiglianza con il movimento francese "En Marche" sarebbe puramente fortuita", ha dichiarato Eric Stauffer in un'intervista pubblicata oggi dalla Tribune de Genève. Il deputato ginevrino invita tutti i delusi della politica a partecipare alla sua formazione.

Il programma del nuovo partito sarà simile a quello del MCG degli inizi. "Difendiamo la preferenza ai lavoratori cantonali, la formazione fino a 18 anni, l'opposizione all'adesione all'UE come è ora, il rispetto delle persone anziane, la produzione di energia non fossile e un'economia forte per una situazione sociale forte", afferma Stauffer.