Germania: battello da crociera svizzero contro ponte, errore umano

Ventisei persone sono rimaste ferite nella collisione. Le esatte circostanze dell'accaduto sono tuttora sotto indagine per evitare casi simili in futuro. Lo ha detto in un comunicato odierno la compagnia di navigazione zughese Scylla, proprietaria del battello "Swiss Crystal". Attualmente ancora tre passeggeri dell'imbarcazione si trovano in ospedale.

Il battello, lungo 101 metri e con 129 persone a bordo, si era scontrato martedì sera alle 20.45 contro il pilone di un ponte dell'autostrada A42, mentre navigava in direzione dei Paesi Bassi. L'imbarcazione, seriamente danneggiata, è stata in seguito trasportata nel porto di Duisburg e da lì portata poi in un cantiere navale dei Paesi Bassi.