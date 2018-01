Germania: in corso colloqui preliminari Spd e Cdu-Csu

Sono cominciati questo pomeriggio i colloqui preliminari tra i vertici dei socialdemocratici dell'Spd e quelli dell'Unione (Cdu-Csu) in previsione dell'inizio ufficiale dei colloqui esplorativi che si terranno invece il 7 gennaio.

Prima dell'incontro di oggi il leader socialdemocratico Martin Schulz ha tenuto a precisare che non si parlerà di contenuti, ma soltanto di questioni tecniche legate allo svolgimento dei successivi colloqui esplorativi.

All'incontro di oggi partecipano per l'Spd Schulz e la capogruppo, Andrea Nahles. Per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) la cancelliera, Angela Merkel, e il capogruppo Volker Kauder, e per l'Unione cristiano-sociale (Csu) bavarese il leader del partito, Horst Seehofer, e il capogruppo del Land, Alexandert Dobrindt.

Seehofer ha confermato, prima dell'incontro, l'interesse della Csu per uno stabile accordo di governo con l'Spd: "Faremo di tutto in questi colloqui per arrivare ad un accordo ragionevole". Kauder, entrando, ha salutato i giornalisti dicendo "auguro a tutti voi buon anno e a noi un governo stabile".