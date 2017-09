Germania: Deutschlandtrend, Spd ancora in calo al 20%

Per il sondaggio commissionato dall'emittente ARD, l'Unione cristiano-democratica (Cdu) della cancelliera uscente Angela Merkel è al 37%, mentre al terzo posto ci sarebbero i populisti di Alternative für Deutschland, con un 12% (+1 punto percentuale).

Seguono i liberali (Fdp) con il 9,5% (+0,5). Lieve calo per la sinistra radicale della Linke, al 9% (-1) e i Verdi a 7,5% (-0,5). Con questi dati, a parte la Grosse Koalition (Cdu-Spd), non sarebbe possibile una coalizione di due partiti, ma solo di tre, come la cosiddetta Giamaica (Cdu, Fdp e Verdi).