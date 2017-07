Germania: Gabriel; G20 fiasco totale, attacca Merkel

Con queste parole il ministro degli esteri Sigmar Gabriel, in un'intervista in uscita domani sui giornali del Funke Mediengruppe, attacca la cancelliera e il suo partito, respingendo chi dalle seconde file della Unione cristiano-democratica (Cdu)-Unione cristiano-sociale (Csu) sta chiedendo un passo indietro del primo cittadino di Amburgo, dopo i giorni di scontri e violenze subiti dalla città durante il summit internazionale.

Gabriel accusa inoltre Merkel di aver scelto Amburgo per "mettersi in scena", in vista delle urne del 24 settembre. La reazione degli avversari arriva da un'anticipazione della Bild: quello del capo della diplomazia tedesca è per la Csu un "colpo basso sguaiato".