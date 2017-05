Germania: Schleswig-Holstein, domenica al voto anche minorenni

Domenica prossima i tedeschi del Land settentrionale dello Schleswig-Holstein sono chiamati al voto. Sarà uno dei test elettorali, in vista della consultazione federale del 24 settembre e, per la prima volta anche cittadini di 16 e 17 anni potranno andare alle urne.

Le regole, in materia, sono decise infatti nei Länder: il voto ai minorenni è stato esteso precedentemente in Brandeburgo e nelle Città Stato di Brema e Amburgo.

Nel caso del Land del nord della Germania, sono 60'000 i giovani che potranno votare fra quattro giorni. La Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), in un commento in cui si chiede se abbia effettivamente un senso ampliare l'elettorato in alcune regioni della Germania, fa notare che molti degli stessi giovani non potranno votare, invece, fra qualche mese per le federali, perché in quel caso è necessaria la maggiore età.