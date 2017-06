Germania: Spd approva programma, solo un astenuto

I socialdemocratici tedeschi hanno approvato, a Dortmund, praticamente all'unanimità, il programma per le elezioni di settembre: soltanto un membro del partito si è infatti astenuto.

Il congresso straordinario è stato convocato proprio per varare il programma, cui il partito lavora da due anni.

"Noi abbiamo un programma, la Cdu no. Chi non ha un programma non ha nulla da dire", ha detto Martin Schulz, chiudendo i lavori.