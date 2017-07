Germania: uomo armato a scuola fugge in moto, è caccia

È caccia a un uomo armato avvistato nel cortile di una scuola superiore di Esslingen, nel Baden-Württemberg. La persona, di pelle scura ma non nera, sarebbe scappata in moto, ha spiegato la polizia all'ANSA.

Il sospettato fermato in precedenza è stato rimesso in libertà. I ragazzi della Friedrich-Ebert Schule, l'istituto in cui è scattato l'allarme, "sono potuti uscire dalle loro aule e vengono adesso prelevati dai gentori". Mentre asili e nidi nelle vicinanze hanno chiuso i portoni, "per precauzione".