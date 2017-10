Germania: in vigore da oggi nozze gay, a Berlino primo 'sì'

Da oggi in tutta la Germania è entrata in vigore la legge che riconosce i matrimoni fra persone dello stesso sesso e li equipara in tutto alle nozze eterosessuali. E a inaugurare la nuova era è una coppia di dipendenti pubblici di Berlino, che sta insieme dal 1979.