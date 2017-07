Gerusalemme: media, "Fatah-Intifada" rivendica l'attentato

Lo riferiscono fonti stampa palestinesi secondo cui l'annuncio va tuttavia preso con cautela perché negli ultimi anni quel gruppo non sembra aver condotto alcuna operazione armata.

Si tratta, viene spiegato, di una fazione uscita in passato dalle Brigate dei martiri di al-Aqsa (al Fatah) e che adesso si oppone al presidente Abu Mazen, in particolare per la sua cooperazione di sicurezza con Israele.