Gerusalemme: spari alla Spianata delle Moschee

In un episodio senza precedenti, assalitori palestinesi hanno aperto il fuoco stamane dall'interno della Spianata delle Moschee. Lo sostiene la radio militare secondo cui quegli assalitori sono stati neutralizzati in seguito ad uno "scontro a fuoco".

Ancora non è noto come le armi siano state trafugate all'interno della Spianata, ha aggiunto la emittente. In precedenza la polizia israeliana aveva riferito di un "attentato nei pressi della Porta dei Leoni", che si trova appunto nelle immediate vicinanze.