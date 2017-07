Giappone: maltempo, 15 morti e 20 dispersi in regione Kyushu

Nelle prefetture di Fukuoka e Oita, che hanno visto il riversarsi di 600 millimetri di pioggia in 48 ore - il doppio della media delle precipitazioni per l'intero mese di luglio - oltre 54mila residenti sono stati fatti evacuare e 500 risultano bloccati per via del crollo di ponti e viadotti, mentre le operazioni di salvataggio vengono condotte prevalentemente dagli elicotteri. Il governo di Tokyo ha schierato 12mila uomini tra le forze di autodifesa, polizia e vigili del fuoco, e l'Agenzia meteorologica comunica un alto stato di allerta anche per tutta la giornata di sabato.