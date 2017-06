Giappone: Parlamento, sì ad abdicazione imperatore

Il voto odierno della Camera dei consiglieri segue il via libera della Camera dei rappresentanti della scorsa settimana. La legge è stata formulata nello specifico per l'attuale sovrano: si tratta della prima volta in 200 anni che un imperatore rinuncia al trono.

Lo scorso agosto - nel corso di un messaggio televisivo - l'imperatore 83enne aveva espresso la volontà di poter abdicare, pur senza fare riferimenti diretti, a causa delle difficoltà a condurre gli impegni di stato per via dell'età avanzata. La legge formulata indica il passaggio dei poteri al principe Naruhito, figlio primogenito e primo in linea di successione al Trono del crisantemo. Il governo di Tokyo determinerà le scadenze per il processo di abdicazione, in un periodo compreso nei prossimi tre anni.