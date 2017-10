Giappone: vulcano erutta per seconda volta in 4 giorni

Il vulcano Shinmoedake, nell'isola del Kyushu a sud-ovest del Giappone, ha eruttato per la seconda volta in meno di una settimana, dopo una inattività durata sei anni, e malgrado l'Agenzia meteorologica nipponica avesse escluso nuove fuoriuscite.

Pochi minuti dopo l'eruzione di questa mattina la propagazione della cenere ha interessato le prefetture di Kagoshima e Miyazaki, estendendosi su una superficie di 2.300 metri sopra il cratere. Le autorità locali hanno emesso un'allerta per il rischio di rocce volanti e il flusso di materiale magmatico e gas ad alte temperature lungo un'area di 2 chilometri.

Il vulcano, alto 1.420 metri, ha iniziato a eruttare mercoledì e il giorno successivo una colonna di cenere aveva raggiunto i 2.000 metri di altezza dal cratere. L'Agenzia meteorologica - che a seguito dell'eruzione aveva elevato il livello di allerta da 2 a 3 su una scala di 5 - prevede adesso che l'ondata di cenere possa raggiungere anche la prefettura adiacente di Kumamoto. Per via delle sue caratteristiche morfologiche e geologiche il Giappone è considerato uno dei luoghi vulcanici più attivi del pianeta. L'intero arcipelago conta circa 200 vulcani, di cui 50 ancora in attività.