Google: Wsj, verso accordo con Toronto per città digitale

La città 'Made in Google' sorgerà a Toronto, in Canada. Sidewalk Labs, la divisione di Google che si occupa dello sviluppo di tecnologie urbane, è vicina a un accordo con la città canadese per realizzare una 'spazio urbano high tech'.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'intesa è in via definizione e mancherebbe solo il via libera delle autorità per i progetti che si affacciano sul lago Ontario. Il semaforo verde è atteso a breve.

Il costo del progetto, chiamato Quayside, non è stato diffuso ma potrebbe essere superiore al miliardo di dollari. Sidewalk è a caccia da più di un anno di un terreno per costruire la sua città digitale. Google flirta con l'idea di una città sua da anni.

La prima volta che il cofondatore Larry Page ha aleggiato l'idea, le sue parole sono state accolte con scetticismo e fra le critiche. Google è però andata avanti sulla sua strada continuando a lavorare, dietro le quinte, al suo progetto con Sidewalk Labs.