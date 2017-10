GR: 70enne precipita nella gola del Reno Anteriore, trovato morto

Sabato pomeriggio, a Flims (GR), è stato ritrovato il corpo senza vita di un 70enne del quale la moglie aveva denunciato la scomparsa il giorno prima. L'uomo è precipitato per diverse decine di metri nella gola del Reno Anteriore, nota come Ruinaulta.

Venerdì pomeriggio, comunica la polizia cantonale in una nota odierna, la moglie aveva contattato le forze dell'ordine riferendo che il marito aveva lasciato casa intorno a mezzogiorno e non era ancora tornato. Non essendoci motivi per un allontanamento volontario, la polizia ha subito attivato le ricerche su larga scala con il sostegno delle forze aeree svizzere, alcuni membri della stazione CAS (Club Alpino Svizzero) di Flims e la Rega.

L'elicottero dell'esercito svizzero ha trovato la vittima sabato pomeriggio nella zona di Conn, in un'area impervia e inaccessibile. Recuperatoil corpo, il medico della Rega ha potuto solo constatare il decesso dell'anziano. La polizia cantonale e la procura grigionese stanno provvedendo ad ulteriori accertamenti.