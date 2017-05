GR: auto abbatte guard rail e finsice su corsia inversa a Trimmis

Una delle due corsie dell'autostrada in quel punto è chiusa al traffico per lavori. Il traffico era deviato su una sola corsia, suddivisa da un guarda rail, per permettere la circolazione in entrambi i sensi. L'incidente è avvenuto verso le 16.30. Stando alla polizia, l'anziano guidatore verso le stava circolando da Coira Nord in direzione di Zizers quando ha divelto il guard rail e si è scontrato frontalmente con un altro veicolo.

L'autostrada ha dovuta essere chiusa al traffico e i veicoli sono stati deviati sulla strada cantonale per diverse ore.