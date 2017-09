GR: Bregaglia, accesso alle case e riapertura strada cantonale

Gli abitanti della Bregaglia (GR) che non potranno tornare a vivere nelle proprie case almeno per altri due mesi, saranno autorizzati tuttavia ad accedere alle abitazioni durante il giorno a partire da giovedì, ha annunciato il Comune di Bregaglia in una nota odierna.