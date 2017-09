GR: Bregaglia, nessuna nuova frane, tolto divieto accesso

Nonostante abbia piovuto incessantemente da ieri mattina, nessuna nuova frana ha raggiunto Bondo, in Val Bregaglia, comune in stato d'allerta dopo che una frana si è staccata il 23 agosto dal Pizzo Cengalo, riversando una grande colata detritica sul villaggio.

Le forze d'intervento stazionate nei pressi del villaggio di Bondo in Bregaglia "hanno trascorso una notte tranquilla": non sono infatti state registrate nuove frane, scrivono oggi le autorità bregagliotte in una nota.

La strada del Maloja è stata riaperta stamane alle ore 6.30, verrà chiusa durante la notte in località Spino per ragioni di sicurezza. Gli abitanti della zone evacuate possono far rientro alle loro case a partire da mezzogiorno e fino a sera.