GR: centaura ferita nel San Bernardino, tunnel chiuso per un'ora

La donna, parte di un gruppo di cinque centauri diretti a sud, ha frenato per evitare due moto del gruppo che si erano in precedenza toccate creando un lieve incedente, è scivolata a terra ed è andata a scontrarsi con una vettura già ferma nella corsia opposta, indica la polizia cantonale in una nota odierna. È stata trasportata all'ospedale di Thusis. Il tunnel è rimasto chiuso per circa un'ora.