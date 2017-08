GR: continuano le ricerche dei dispersi in Bregaglia

Ancora nessuna traccia in Bregaglia degli otto escursionisti dati per dispersi nella Val Bondasca dopo la grossa frana scesa mercoledì mattina dal Pizzo Cengalo fino al villaggio di Bondo.

Le ricerche, sospese nella notte per motivi di sicurezza, sono riprese stamattina. Gli otto dispersi provengono dal Canton Soletta, dalla regione del Baden Württemberg in Germania o dalla Stiria in Austria, indica in una nota odierna la polizia grigionese. Si tratta di escursionisti e alpinisti che si trovavano nella zona in gruppi di due persone fra loro indipendenti.

Oggi alcuni residenti possono far ritorno alle loro abitazioni, precisa il comunicato. Un nuovo aggiornamento ai media è previsto attorno alle 12.00.

Per evitare l'interferenza di terzi durante le operazioni di ricerca, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha chiuso lo spazio aereo sopra la zona di Bondo per un raggio di cinque chilometri fino a lunedì a mezzanotte.