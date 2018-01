GR: due persone sotto valanga, salve

Due coniugi sono state travolti da una valanga ieri pomeriggio sulle pendici del Piz Belvair in territorio di Zuoz, nell'Alta Engadina. I due hanno potuto essere soccorsi in tempo e non hanno riportato ferite.

Quattro sciescursionisti, saliti nella mattinata sul Piz Belvair, durante la discesa verso Madulain hanno causato, verso le 14.10, una valanga che li ha portati con sé, riferisce oggi in una nota la polizia cantonale grigionese. Uno degli sciatori è rimasto in parte sepolto sotto la massa di neve ma è riuscito a liberarsi da solo. La slavina ha però travolto anche due coniugi che stavano salendo verso la cima della montagna. Fortunatamente, grazie agli apparecchi di ricerca in valanga, i due hanno potuto essere localizzati dagli sciatori che stavano scendendo e sono stati dissepolti sani e salvi. Un elicottero della Rega li ha poi portati all'ospedale di Samedan per un controllo.