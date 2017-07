GR: motociclista 62enne esce di strada, ferito

Un motociclista 62enne ha riportato feriti medio-gravi oggi a Schiers, in Prettigovia, nei Grigioni.

Stando a quanto riferisce la polizia retica poco dopo le 11.00 l'uomo stava viaggiando in direzione di Landquart quando si è sentito male: non trovando un punto adatto per fermarsi ha proseguito ma poco dopo ha invaso la corsia di contromano ed è uscito di strada, andando a urtare la segnaletica di cantiere.

Caduto in una scarpata, ha finito la sua corsa in un campo. È stato soccorso e trasportato all'ospedale di Coira da un elicottero della Rega.