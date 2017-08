GR: Preda, precipita per 100 metri, morto 73enne

L'uomo era in compagnia di un conoscente. In Val Tschitta, ad un'altitudine di 2.550 metri, è precipitato per circa 100 metri lungo un pendio roccioso. Il compagno ha immediatamente allertato i soccorsi, ma il medico della Rega non ha potuto fare altro che constatarne la morte.

La procura grigionese e la polizia cantonale hanno avviato le indagini per accertare le circostanze dell'incidente.