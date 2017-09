GR: stipendi bassi, associazione insegnanti scuola materna fa causa

I salari degli insegnanti di scuola materna grigionesi sono i più bassi della Svizzera. Inoltre le donne guadagnano meno in confronto ai colleghi maschi.

Così scrive in una nota odierna l'associazione degli insegnanti grigioni (LEGR), che insieme alla "Frauenzentrale" retica ha presentato una denuncia per discriminazione presso il Tribunale amministrativo.

Al momento dell'ingresso nella professione, un insegnante di scuola materna nei Grigioni, che ha assolto la formazione presso un'alta scuola pedagogica, guadagna 60'000 franchi all'anno, si legge nella nota. Si tratta dello stipendio più basso per la categoria in tutta la Svizzera.

Inoltre, rispetto ai colleghi maschi con uguale formazione, compiti e responsabilità, il salario delle donne, in questa professione, è molto più basso, prosegue la nota. I denuncianti ritengono pertanto che la legge sull'uguaglianza sia violata.

In vari altri cantoni le proteste contro la discriminazione negli stipendi della categoria hanno avuto successo, si afferma nella nota, e i salari sono stati successivamente aumentati. Non così nei Grigioni. Per questo motivo, le associazioni hanno deciso di passare ai fatti.

La denuncia è diretta contro tre Comuni, come datori di lavoro, ma le associazioni spiegano di puntare al salario minimo cantonale per gli insegnanti, per questo dichiarano di rinunciare ad un eventuale effetto retroattivo. Alla denuncia, presentata con il sostegno del sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari (VPOD), si sono uniti singoli ricorrenti.