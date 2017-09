Gran San Bernardo: ospizio fra i più antichi osservatori meteo

Sul posto è stata apposta una targa commemorativa.

Sono una settantina i luoghi che nel mondo hanno ottenuto questo riconoscimento, attribuito per incoraggiare i governi a mantenere il finanziamento a queste istituzioni, rileva l'OMM. In Svizzera anche la stazione meteorologica del Säntis lo ha ottenuto.

Fondato nel 1080, l'ospizio del Gran San Bernardo, posto a 2473 metri di altitudine è uno degli osservatori più antichi del mondo. Solo Stoccolma, in Svezia, (dal 1756), Kremsmünster, in Austria (1762) e Hohenpeissenber, in Germania (1781), raccolgono dati da più tempo.

I dati raccolti sul Gran San Bernardo hanno permesso di constatare un lento aumento della temperatura media, di 0,8 gradi ogni secolo, ha indicato all'ats Stephan Bader, di Meteosuisse.