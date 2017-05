Greenpeace, striscione anti-FN su Tour Eiffel

Sospesi nel vuoto, diversi militanti dell'ONG ambientalista hanno srotolato il grande striscione con la scritta "Liberté, égalité, fraternité", seguita dall'hashtag #Resist, che fu utilizzato dagli attivisti della stessa organizzazione dopo l'elezione di Donald Trump.

Diverse fotografie pubblicate su Twitter ritraggono i 4 attivisti protagonisti dell'azione sospesi per aria con lo striscione. Il 30 aprile, sul Journal du Dimanche, una trentina di associazioni tra cui Greenpeace avevano pubblicato un intervento chiamando i cittadini a mobilitarsi al secondo turno delle presidenziali "per far fronte a quanti esaltano il ripiegamento su se stessi".

Sempre su Twitter non è mancato chi si è chiesto oggi come - "in pieno stato di emergenza" - gli attivisti abbiano potuto compiere la loro azione con tanta facilità.