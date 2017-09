Gruppo PS: nessuna raccomandazione di voto, ancora molti indecisi

Il gruppo socialista per il momento non formula ancora nessuna raccomandazione di voto in merito alla successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale. Lo ha indicato il consigliere nazionale Roger Nordmann (VD) al termine delle audizioni.

In seno al gruppo ci sono ancora molti indecisi, ha affermato Nordmann precisando che il PS si riunirà ancora domani mattina alle 07.00. Finora i socialisti non hanno ancora proceduto a una votazione per designare il loro candidato preferito.

Il capo del gruppo PS ha anche precisato che i socialisti non voteranno "candidature selvagge". Nordmann si è però detto dispiaciuto del fatto che i liberali radicali ticinesi non abbiano proposto Laura Sadis. Quest'ultima avrebbe permesso di riunire in una sola persona le caratteristiche di Pierre Maudet, Ignazio Cassis e Isabelle Moret: ha esperienza di governo, è italofona ed è una donna.