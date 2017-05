Hacker attaccano stazione Washington, tre minuti porno

Durante l'ora di punta di lunedì pomeriggio (intorno alle 17.30 locali) sul maxi tabellone della sala principale, usato solitamente per fornire indicazioni ai passeggeri, sono stati invece trasmessi per tre minuti contenuti porno presi dal sito Pornhub.

Le autorità hanno dato il via ad una indagine sull'accaduto per scoprire l'autore e come ha fatto ad entrare nel tabellone elettronico per trasmettere il video pornografico.

Dopo alcuni minuti, in cui i passeggeri increduli hanno ripreso la scena con i loro cellulari, gli addetti della stazione hanno scollegato lo schermo, che è rimasto disattivato anche il giorno successivo.