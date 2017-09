Harvey: premier Kosovo Thaci propone 100 mila dlr di aiuti

Citato dai media a Pristina Thaci ha detto di essere consapevole che si tratti di una somma non eccessiva e sostanzialmente 'simbolica'.

"Benché il nostro sia un Paese con un grosso problema di povertà, il popolo kosovaro resta solidale e non dimenticherà mai l'aiuto del popolo americano al Kosovo durante l'ultima guerra" (con la Serbia a fine anni novanta, ndr).

Il premier Isa Mustafa si è detto d'accordo sugli aiuti, ma ha criticato Thaci per aver fatto la proposta al suo governo via Facebook e non con un atto ufficiale. Le autorità del Texas, stando ai media internazionali, hanno stimato i danni dell'uragano fra 150 e 180 miliardi di dollari.