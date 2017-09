Hillary a Le Monde, "Trump più pericoloso che impotente"

"Trump è più pericoloso che impotente", proclama la ex candidata democratica nel lungo colloquio concesso a Chappaqua, città dove vivono i Clinton dopo l'uscita dalla Casa Bianca nel 2001.

Alla domanda se non provasse nessun rimpianto per la campagna elettorale persa, la Clinton - presentando il suo lavoro "What Happened" - risponde che proprio "per questo" ha scritto il libro: "Si può dire che era un candidato strano, in una campagna elettorale strana. Forse il fatto di essere io la persona che aveva un'esperienza e un certo comportamento in questa campagna non è stato efficace".

"Se mi fossi girata e gli avessi detto 'vattene via, delinquente', avrei dovuto affrontare le critiche della stampa, del pubblico e della sua campagna sul tema 'lei non ce la fa, non è abbastanza forte, reagisce male'. Sono rimasta a quello che pensavo fosse l'approccio giusto, ma faccio questo esempio per mostrare quanto queste decisioni non siano facili per delle donne in una campagna elettorale", ha detto la Clinton.